SPI-Papier BELIMO-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BELIMO von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem BELIMO-Papier statt. Zum Handelsende stand das BELIMO-Papier an diesem Tag bei 884.00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 11.312 BELIMO-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 8’478.51 CHF, da sich der Wert eines BELIMO-Anteils am 14.09.2026 auf 749.50 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -15.21 Prozent.

Jüngst verzeichnete BELIMO eine Marktkapitalisierung von 10.16 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch