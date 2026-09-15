BELIMO Aktie 110109816 / CH1101098163
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15.09.2026 10:02:07
SPI-Papier BELIMO-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BELIMO von vor einem Jahr verloren
Bei einem frühen Investment in BELIMO-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem BELIMO-Papier statt. Zum Handelsende stand das BELIMO-Papier an diesem Tag bei 884.00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 11.312 BELIMO-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 8’478.51 CHF, da sich der Wert eines BELIMO-Anteils am 14.09.2026 auf 749.50 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -15.21 Prozent.
Jüngst verzeichnete BELIMO eine Marktkapitalisierung von 10.16 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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