SPI-Papier BELIMO-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BELIMO von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der BELIMO-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die BELIMO-Anteile bei 481.50 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.208 BELIMO-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 177.57 CHF, da sich der Wert eines BELIMO-Papiers am 31.08.2026 auf 855.00 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 77.57 Prozent angewachsen.

Insgesamt war BELIMO zuletzt 10.81 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch