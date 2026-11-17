Heute vor 3 Jahren wurden BELIMO-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 416.60 CHF wert. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 24.004 BELIMO-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 758.50 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 18’206.91 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 82.07 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von BELIMO belief sich jüngst auf 9.42 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch