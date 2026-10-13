BELIMO Aktie 110109816 / CH1101098163
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13.10.2026 10:02:21
SPI-Papier BELIMO-Aktie: Hätte sich eine BELIMO-Kapitalanlage von vor einem Jahr gerechnet?
Investoren, die vor Jahren in BELIMO-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der BELIMO-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die BELIMO-Aktie bei 798.50 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die BELIMO-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0.125 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 12.10.2026 100.94 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 806.00 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 0.94 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von BELIMO bezifferte sich zuletzt auf 9.64 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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