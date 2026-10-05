SPI-Papier BB Biotech-Aktie: So viel Verlust hätte ein BB Biotech-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades BB Biotech-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 81.25 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 1.231 BB Biotech-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.10.2026 gerechnet (50.30 CHF), wäre das Investment nun 61.91 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 38.09 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von BB Biotech bezifferte sich zuletzt auf 2.78 Mrd. CHF. Die BB Biotech-Aktie ging am 11.12.1997 an die Börse SWX. Damals wurde der erste Kurs eines BB Biotech-Anteils bei 27.87 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch