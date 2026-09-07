SPI-Papier BB Biotech-Aktie: So viel Verlust hätte ein BB Biotech-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor 5 Jahren wurde das BB Biotech-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 89.65 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in die BB Biotech-Aktie investiert hätte, hätte er nun 111.545 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 6’146.12 CHF, da sich der Wert eines BB Biotech-Papiers am 04.09.2026 auf 55.10 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 38.54 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von BB Biotech belief sich jüngst auf 3.04 Mrd. CHF. Die BB Biotech-Aktie ging am 11.12.1997 an die Börse SWX. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer BB Biotech-Aktie auf 27.87 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch