SPI-Papier BB Biotech-Aktie: So viel Verlust hätte ein BB Biotech-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurde das BB Biotech-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 69.40 CHF. Wer vor 3 Jahren 10’000 CHF in die BB Biotech-Aktie investiert hat, hat nun 144.092 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 17.01.2025 auf 38.20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5’504.32 CHF wert. Mit einer Performance von -44.96 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

BB Biotech markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2.09 Mrd. CHF. Die BB Biotech-Aktie ging am 11.12.1997 an die Börse SWX. Den ersten Handelstag begann der BB Biotech-Anteilsschein bei 27.87 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch