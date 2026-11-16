SPI-Papier BB Biotech-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BB Biotech von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit BB Biotech-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 41.65 CHF wert. Bei einem BB Biotech-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.401 BB Biotech-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 13.11.2026 auf 54.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 129.65 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 29.65 Prozent gesteigert.

Der BB Biotech-Wert an der Börse wurde auf 2.98 Mrd. CHF beziffert. Das Börsendebüt der BB Biotech-Papiere fand am 11.12.1997 an der Börse SWX statt. Damals wurde der erste Kurs der BB Biotech-Aktie bei 27.87 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch