SPI-Papier BB Biotech-Aktie: So viel hätte eine Investition in BB Biotech von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurde das BB Biotech-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 36.40 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in die BB Biotech-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 27.473 BB Biotech-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des BB Biotech-Papiers auf 52.30 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’436.81 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 43.68 Prozent gleich.

Alle BB Biotech-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2.88 Mrd. CHF. Der BB Biotech-Börsengang fand am 11.12.1997 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des BB Biotech-Anteils belief sich damals auf 27.87 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch