Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’952 1.2%  SPI 19’760 1.3%  Dow 51’683 -0.2%  DAX 25’596 1.2%  Euro 0.9436 0.0%  EStoxx50 6’320 1.3%  Gold 4’360 -0.5%  Bitcoin 69’627 4.3%  Dollar 0.8218 -0.1%  Öl 101.1 -2.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526On113454047Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
VW-Aktie gibt ab: Konzern senkt Gewinnprognose deutlich - Porsche ebenso betroffen
UBS AG gibt Continental-Aktie Buy
Analyse: UBS AG vergibt Neutral an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie
Volkswagen (VW) vz-Aktie: Neutral-Bewertung durch UBS AG
BMW-Aktie-Analyse: UBS AG bewertet mit Neutral
Suche...
ETF Sparplan

BB Biotech Aktie 3838999 / CH0038389992

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Rentable BB Biotech-Investition? 21.09.2026 10:02:30

SPI-Papier BB Biotech-Aktie: So viel hätte eine Investition in BB Biotech von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren BB Biotech-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

BB Biotech
51.72 CHF 0.59%
Kaufen Verkaufen

Vor 1 Jahr wurde das BB Biotech-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 36.40 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in die BB Biotech-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 27.473 BB Biotech-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des BB Biotech-Papiers auf 52.30 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’436.81 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 43.68 Prozent gleich.

Alle BB Biotech-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2.88 Mrd. CHF. Der BB Biotech-Börsengang fand am 11.12.1997 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des BB Biotech-Anteils belief sich damals auf 27.87 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu BB Biotech AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten