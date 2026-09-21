BB Biotech Aktie 3838999 / CH0038389992
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21.09.2026 10:02:30
SPI-Papier BB Biotech-Aktie: So viel hätte eine Investition in BB Biotech von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren BB Biotech-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 1 Jahr wurde das BB Biotech-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 36.40 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in die BB Biotech-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 27.473 BB Biotech-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des BB Biotech-Papiers auf 52.30 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’436.81 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 43.68 Prozent gleich.
Alle BB Biotech-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2.88 Mrd. CHF. Der BB Biotech-Börsengang fand am 11.12.1997 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des BB Biotech-Anteils belief sich damals auf 27.87 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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