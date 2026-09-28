SPI-Papier BB Biotech-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BB Biotech-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit BB Biotech-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 41.30 CHF. Hätte ein Anleger 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die BB Biotech-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 242.131 BB Biotech-Anteilen. Die gehaltenen BB Biotech-Aktien wären am 25.09.2026 12’372.88 CHF wert, da der Schlussstand 51.10 CHF betrug. Das kommt einer Steigerung um 23.73 Prozent gleich.

BB Biotech erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2.82 Mrd. CHF. Am 11.12.1997 wagte die BB Biotech-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines BB Biotech-Papiers auf 27.87 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch