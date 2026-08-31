BB Biotech Aktie 3838999 / CH0038389992
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31.08.2026 10:02:22
SPI-Papier BB Biotech-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BB Biotech-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BB Biotech-Aktie Investoren gebracht.
Das BB Biotech-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der BB Biotech-Anteile betrug an diesem Tag 41.05 CHF. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die BB Biotech-Aktie investiert, befänden sich nun 24.361 BB Biotech-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’364.19 CHF, da sich der Wert eines BB Biotech-Anteils am 28.08.2026 auf 56.00 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 36.42 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von BB Biotech belief sich zuletzt auf 3.09 Mrd. CHF. Am 11.12.1997 wurden BB Biotech-Anteile zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der BB Biotech-Aktie bei 27.87 CHF festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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