SPI-Papier BB Biotech-Aktie: Hätte sich ein Investment in BB Biotech vor 10 Jahren inzwischen gerechnet?

Vor 10 Jahren wurde das BB Biotech-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren BB Biotech-Anteile an diesem Tag 51.75 CHF wert. Wer vor 10 Jahren 10’000 CHF in die BB Biotech-Aktie investiert hat, hat nun 193.237 Anteile im Depot. Die gehaltenen BB Biotech-Aktien wären am 06.11.2026 9’971.01 CHF wert, da der Schlussstand 51.60 CHF betrug. Das entspricht einer Abnahme von 0.29 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von BB Biotech belief sich zuletzt auf 2.85 Mrd. CHF. Der BB Biotech-Börsengang fand am 11.12.1997 an der Börse SWX statt. Der erste festgestellte Kurs des BB Biotech-Papiers lag damals bei 27.87 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch