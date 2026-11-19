Heute vor 1 Jahr wurden Trades Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie an diesem Tag bei 80.40 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 12.438 Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 18.11.2026 1’348.26 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 108.40 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 34.83 Prozent zugenommen.

Basler Kantonalbank Partizipsch wurde am Markt mit 554.01 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch