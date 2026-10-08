Basler Kantonalbank Partizipsch. Aktie 923646 / CH0009236461
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08.10.2026 10:02:04
SPI-Papier Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Basler Kantonalbank Partizipsch von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie Anlegern gebracht.
Vor 5 Jahren wurden Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 62.00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 16.129 Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 07.10.2026 1’638.71 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 101.60 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 63.87 Prozent.
Der Börsenwert von Basler Kantonalbank Partizipsch belief sich jüngst auf 513.09 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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