SPI-Papier Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Basler Kantonalbank Partizipsch-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteile 67.20 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.488 Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 19.08.2026 141.52 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 95.10 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 41.52 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Basler Kantonalbank Partizipsch bezifferte sich zuletzt auf 484.98 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch