Basler Kantonalbank Partizipsch. Aktie 923646 / CH0009236461
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Profitabler Basler Kantonalbank Partizipsch-Einstieg?
|
20.08.2026 10:02:04
SPI-Papier Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Basler Kantonalbank Partizipsch-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Basler Kantonalbank Partizipsch eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteile 67.20 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.488 Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 19.08.2026 141.52 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 95.10 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 41.52 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Basler Kantonalbank Partizipsch bezifferte sich zuletzt auf 484.98 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Nachrichten zu Basler Kantonalbank Partizipsch.
Analysen zu Basler Kantonalbank Partizipsch.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI stabil -- DAX verliert 26'000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendiert seitwärts. Der deutsche Leitindex fällt derweil zurück. An den Börsen in Fernost waren am Donnerstag grüne Vorzeichen zu sehen.