Basilea Pharmaceutica Aktie 1143244 / CH0011432447
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|Rentabler Basilea Pharmaceutica-Einstieg?
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11.08.2026 10:02:37
SPI-Papier Basilea Pharmaceutica-Aktie: Wäre eine Basilea Pharmaceutica-Kapitalanlage von vor einem Jahr lukrativ gewesen?
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Basilea Pharmaceutica-Aktie Anlegern gebracht.
Vor 1 Jahr wurde das Basilea Pharmaceutica-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Basilea Pharmaceutica-Aktie an diesem Tag bei 51.70 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 193.424 Basilea Pharmaceutica-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10’077.37 CHF, da sich der Wert einer Basilea Pharmaceutica-Aktie am 10.08.2026 auf 52.10 CHF belief. Aus 10’000 CHF wurden somit 10’077.37 CHF, was einer positiven Performance von 0.77 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von Basilea Pharmaceutica belief sich zuletzt auf 642.21 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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