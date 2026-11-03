SPI-Papier Basilea Pharmaceutica-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Basilea Pharmaceutica-Investment von vor einem Jahr verdient

Die Basilea Pharmaceutica-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Basilea Pharmaceutica-Papier an diesem Tag 45.30 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in das Basilea Pharmaceutica-Papier investiert hätte, befänden sich nun 220.751 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 15’474.61 CHF, da sich der Wert eines Basilea Pharmaceutica-Papiers am 02.11.2026 auf 70.10 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 54.75 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Basilea Pharmaceutica belief sich jüngst auf 879.85 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch