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03.11.2026 10:02:17
SPI-Papier Basilea Pharmaceutica-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Basilea Pharmaceutica-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren in Basilea Pharmaceutica-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Die Basilea Pharmaceutica-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Basilea Pharmaceutica-Papier an diesem Tag 45.30 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in das Basilea Pharmaceutica-Papier investiert hätte, befänden sich nun 220.751 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 15’474.61 CHF, da sich der Wert eines Basilea Pharmaceutica-Papiers am 02.11.2026 auf 70.10 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 54.75 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Basilea Pharmaceutica belief sich jüngst auf 879.85 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Basilea Pharmaceutica AG
Analysen zu Basilea Pharmaceutica AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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