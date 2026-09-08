SPI-Papier Basilea Pharmaceutica-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Basilea Pharmaceutica-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor 1 Jahr wurde das Basilea Pharmaceutica-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 46.50 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2.151 Basilea Pharmaceutica-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 62.60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 134.62 CHF wert. Damit wäre die Investition um 34.62 Prozent gestiegen.

Basilea Pharmaceutica erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 796.43 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch