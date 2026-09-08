Basilea Pharmaceutica Aktie 1143244 / CH0011432447
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lukrative Basilea Pharmaceutica-Anlage?
|
08.09.2026 10:02:16
SPI-Papier Basilea Pharmaceutica-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Basilea Pharmaceutica-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren in Basilea Pharmaceutica eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 1 Jahr wurde das Basilea Pharmaceutica-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 46.50 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2.151 Basilea Pharmaceutica-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 62.60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 134.62 CHF wert. Damit wäre die Investition um 34.62 Prozent gestiegen.
Basilea Pharmaceutica erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 796.43 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!
Nachrichten zu Basilea Pharmaceutica AG
Analysen zu Basilea Pharmaceutica AG
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNovartis belastet erneut: SMI tiefrot -- DAX leichter - unter 26'000 Punkten -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Markt erleidet am Dienstag Verluste. Der deutsche Leitindex gibt ebenfalls nach. Auch am Dienstag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.