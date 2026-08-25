Basilea Pharmaceutica Aktie 1143244 / CH0011432447
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25.08.2026 10:02:17
SPI-Papier Basilea Pharmaceutica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Basilea Pharmaceutica von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren Basilea Pharmaceutica-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 5 Jahren wurde das Basilea Pharmaceutica-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Basilea Pharmaceutica-Aktie an diesem Tag 46.64 CHF wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 CHF in die Basilea Pharmaceutica-Aktie investierten, hätten nun 21.441 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’387.22 CHF, da sich der Wert eines Basilea Pharmaceutica-Papiers am 24.08.2026 auf 64.70 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 38.72 Prozent.
Der Marktwert von Basilea Pharmaceutica betrug jüngst 801.84 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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