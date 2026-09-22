Basilea Pharmaceutica Aktie 1143244 / CH0011432447
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22.09.2026 10:02:21
SPI-Papier Basilea Pharmaceutica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Basilea Pharmaceutica von vor 5 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in Basilea Pharmaceutica-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Basilea Pharmaceutica-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 44.96 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in die Basilea Pharmaceutica-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 222.420 Basilea Pharmaceutica-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 15’346.98 CHF, da sich der Wert einer Basilea Pharmaceutica-Aktie am 21.09.2026 auf 69.00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 53.47 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Basilea Pharmaceutica bezifferte sich zuletzt auf 856.41 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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