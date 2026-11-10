SPI-Papier Basilea Pharmaceutica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Basilea Pharmaceutica von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurden Basilea Pharmaceutica-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 34.85 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 100 CHF in die Basilea Pharmaceutica-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2.869 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie auf 72.20 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 207.17 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 107.17 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Basilea Pharmaceutica belief sich zuletzt auf 883.40 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch