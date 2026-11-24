Heute vor 10 Jahren wurde die Basilea Pharmaceutica-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Basilea Pharmaceutica-Anteile an diesem Tag 69.95 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in die Basilea Pharmaceutica-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 142.959 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Basilea Pharmaceutica-Anteile wären am 23.11.2026 10’436.03 CHF wert, da der Schlussstand 73.00 CHF betrug. Das entspricht einer Zunahme von 4.36 Prozent.

Der Börsenwert von Basilea Pharmaceutica belief sich zuletzt auf 905.11 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch