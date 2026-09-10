SPI-Papier Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) von vor 5 Jahren verdient

Das Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie an diesem Tag bei 916.00 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 CHF in die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie investierten, hätten nun 10.917 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12’063.32 CHF, da sich der Wert eines Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Anteils am 09.09.2026 auf 1’105.00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 20.63 Prozent gesteigert.

Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) war somit zuletzt am Markt 625.52 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch