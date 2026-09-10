Basellandschaftliche Kantonalbank Aktie 147355 / CH0001473559
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Anlage
|
10.09.2026 10:02:28
SPI-Papier Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) von vor 5 Jahren verdient
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie gebracht.
Das Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie an diesem Tag bei 916.00 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 CHF in die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie investierten, hätten nun 10.917 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12’063.32 CHF, da sich der Wert eines Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Anteils am 09.09.2026 auf 1’105.00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 20.63 Prozent gesteigert.
Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) war somit zuletzt am Markt 625.52 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!