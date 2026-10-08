SPI-Papier Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Papier an diesem Tag 918.00 CHF wert. Bei einem Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.109 Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 126.91 CHF, da sich der Wert eines Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Anteils am 07.10.2026 auf 1’165.00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 26.91 Prozent vermehrt.

Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 659.14 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch