SPI-Papier Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 17.09.2016 wurden Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 900.00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0.111 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 128.33 CHF, da sich der Wert eines Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Anteils am 16.09.2026 auf 1’155.00 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 28.33 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) eine Börsenbewertung in Höhe von 659.90 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch