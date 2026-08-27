SPI-Papier Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) von vor einem Jahr eingebracht

Am 27.08.2025 wurde die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie an diesem Tag bei 900.00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0.111 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Anteile wären am 26.08.2026 118.33 CHF wert, da der Schlussstand 1’065.00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 18.33 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) belief sich zuletzt auf 608.48 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch