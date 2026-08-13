SPI-Papier Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) von vor 5 Jahren eingebracht

Das Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Anteile an diesem Tag bei 916.00 CHF. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie investiert, befänden sich nun 1.092 Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 12.08.2026 auf 1’070.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’168.12 CHF wert. Aus 1’000 CHF wurden somit 1’168.12 CHF, was einer positiven Performance von 16.81 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) bezifferte sich zuletzt auf 610.65 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch