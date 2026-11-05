SPI-Papier Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie an diesem Tag bei 912.00 CHF. Wer vor 5 Jahren 1’000 CHF in die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie investiert hat, hat nun 1.096 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 1’260.00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1’381.58 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 38.16 Prozent.

Am Markt war Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) jüngst 704.63 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch