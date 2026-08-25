Barry Callebaut Aktie 900296 / CH0009002962
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25.08.2026 10:02:17
SPI-Papier Barry Callebaut-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Barry Callebaut von vor 3 Jahren bedeutet
Bei einem frühen Investment in Barry Callebaut-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Heute vor 3 Jahren wurde die Barry Callebaut-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Barry Callebaut-Aktie bei 1’551.00 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 CHF in die Barry Callebaut-Aktie investierten, hätten nun 0.645 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 745.33 CHF, da sich der Wert einer Barry Callebaut-Aktie am 24.08.2026 auf 1’156.00 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 25.47 Prozent.
Zuletzt verbuchte Barry Callebaut einen Börsenwert von 6.24 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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