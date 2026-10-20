SPI-Papier Barry Callebaut-Aktie: So viel Verlust hätte ein Barry Callebaut-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurde die Barry Callebaut-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 1’358.00 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.074 Barry Callebaut-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 19.10.2026 85.05 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1’155.00 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 14.95 Prozent verringert.

Barry Callebaut wurde am Markt mit 6.31 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch