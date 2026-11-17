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|Rentable Barry Callebaut-Investition?
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17.11.2026 10:02:05
SPI-Papier Barry Callebaut-Aktie: So viel Verlust hätte ein Barry Callebaut-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Barry Callebaut-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Vor 3 Jahren wurde das Barry Callebaut-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 1’485.00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in das Barry Callebaut-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0.673 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 16.11.2026 auf 1’249.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 841.08 CHF wert. Das entspricht einer Einbusse um 15.89 Prozent.
Insgesamt war Barry Callebaut zuletzt 6.86 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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