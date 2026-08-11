Barry Callebaut Aktie 900296 / CH0009002962
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11.08.2026 10:02:37
SPI-Papier Barry Callebaut-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Barry Callebaut-Investment von vor 10 Jahren verloren
Vor Jahren in Barry Callebaut eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Barry Callebaut-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Barry Callebaut-Aktie an diesem Tag 1’323.33 CHF wert. Bei einem Barry Callebaut-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7.557 Barry Callebaut-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.08.2026 8’501.30 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1’125.00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 14.99 Prozent vermindert.
Barry Callebaut war somit zuletzt am Markt 6.17 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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