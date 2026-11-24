Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Barry Callebaut-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Barry Callebaut-Papier bei 2’256.00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in die Barry Callebaut-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 4.433 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 23.11.2026 auf 1’215.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5’385.64 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 46.14 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Barry Callebaut bezifferte sich zuletzt auf 6.84 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch