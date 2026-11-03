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|Profitabler Barry Callebaut-Einstieg?
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03.11.2026 10:02:17
SPI-Papier Barry Callebaut-Aktie: So viel hätte eine Barry Callebaut-Investition von vor 10 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Barry Callebaut-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Vor 10 Jahren wurden Barry Callebaut-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 1’219.63 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 8.199 Barry Callebaut-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Barry Callebaut-Papiers auf 1’209.00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’912.82 CHF wert. Das entspricht einer Einbusse um 0.87 Prozent.
Barry Callebaut war somit zuletzt am Markt 6.55 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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