SPI-Papier Barry Callebaut-Aktie: So viel hätte eine Barry Callebaut-Investition von vor 10 Jahren eingefahren

Vor 10 Jahren wurden Barry Callebaut-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 1’219.63 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 8.199 Barry Callebaut-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Barry Callebaut-Papiers auf 1’209.00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’912.82 CHF wert. Das entspricht einer Einbusse um 0.87 Prozent.

Barry Callebaut war somit zuletzt am Markt 6.55 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch