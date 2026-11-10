SPI-Papier Barry Callebaut-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Barry Callebaut von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurde das Barry Callebaut-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 1’184.00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.084 Barry Callebaut-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 106.42 CHF, da sich der Wert eines Barry Callebaut-Anteils am 09.11.2026 auf 1’260.00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 6.42 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Barry Callebaut einen Börsenwert von 6.81 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch