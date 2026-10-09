SPI-Papier Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Banque Cantonale du Jura SA-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden Banque Cantonale du Jura SA-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 52.00 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 19.231 Banque Cantonale du Jura SA-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’528.85 CHF, da sich der Wert eines Banque Cantonale du Jura SA-Papiers am 08.10.2026 auf 79.50 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 52.88 Prozent angezogen.

Banque Cantonale du Jura SA war somit zuletzt am Markt 236.23 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch