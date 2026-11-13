SPI-Papier Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Banque Cantonale du Jura SA-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das Banque Cantonale du Jura SA-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie an diesem Tag bei 64.00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.563 Banque Cantonale du Jura SA-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 12.11.2026 120.31 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 77.00 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 20.31 Prozent vermehrt.

Alle Banque Cantonale du Jura SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 235.31 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch