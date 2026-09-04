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Banque Cantonale du Jura Aktie 35066567 / CH0350665672

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Frühes Investment 04.09.2026 10:02:29

SPI-Papier Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Banque Cantonale du Jura SA-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Banque Cantonale du Jura SA-Aktien gewesen.

Banque Cantonale du Jura
70.56 CHF 1.32%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 5 Jahren wurde das Banque Cantonale du Jura SA-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Banque Cantonale du Jura SA-Papier 53.50 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 186.916 Banque Cantonale du Jura SA-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 03.09.2026 13’364.49 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 71.50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 33.64 Prozent gesteigert.

Der Banque Cantonale du Jura SA-Wert an der Börse wurde auf 215.53 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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