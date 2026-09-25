SPI-Papier Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Banque Cantonale du Jura SA-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Banque Cantonale du Jura SA-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Banque Cantonale du Jura SA-Anteile bei 53.00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 188.679 Banque Cantonale du Jura SA-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 24.09.2026 auf 78.50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14’811.32 CHF wert. Damit wäre die Investition um 48.11 Prozent gestiegen.

Der Marktwert von Banque Cantonale du Jura SA betrug jüngst 230.59 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch