SPI-Papier Banque Cantonale de Geneve-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Banque Cantonale de Geneve von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurde das Banque Cantonale de Geneve-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 22.50 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4.444 Banque Cantonale de Geneve-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 154.67 CHF, da sich der Wert einer Banque Cantonale de Geneve-Aktie am 29.10.2026 auf 34.80 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 54.67 Prozent gesteigert.

Banque Cantonale de Geneve wurde am Markt mit 2.49 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch