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30.10.2026 10:02:13
SPI-Papier Banque Cantonale de Geneve-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Banque Cantonale de Geneve von vor 3 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Banque Cantonale de Geneve-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Vor 3 Jahren wurde das Banque Cantonale de Geneve-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 22.50 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4.444 Banque Cantonale de Geneve-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 154.67 CHF, da sich der Wert einer Banque Cantonale de Geneve-Aktie am 29.10.2026 auf 34.80 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 54.67 Prozent gesteigert.
Banque Cantonale de Geneve wurde am Markt mit 2.49 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Banque Cantonale de Geneve
Analysen zu Banque Cantonale de Geneve
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Banque Cantonale de Geneve am 30.10.2026
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