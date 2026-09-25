SPI-Papier Banque Cantonale de Geneve-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Banque Cantonale de Geneve-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Banque Cantonale de Geneve-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 23.70 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 CHF in die Banque Cantonale de Geneve-Aktie investierten, hätten nun 42.194 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Banque Cantonale de Geneve-Aktien wären am 24.09.2026 1’421.94 CHF wert, da der Schlussstand 33.70 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 42.19 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für Banque Cantonale de Geneve eine Börsenbewertung in Höhe von 2.40 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch