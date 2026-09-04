SPI-Papier Banque Cantonale de Geneve-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banque Cantonale de Geneve von vor 3 Jahren eingebracht

Am 04.09.2023 wurden Banque Cantonale de Geneve-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Banque Cantonale de Geneve-Anteile an diesem Tag bei 22.00 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in die Banque Cantonale de Geneve-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 45.455 Banque Cantonale de Geneve-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’522.73 CHF, da sich der Wert einer Banque Cantonale de Geneve-Aktie am 03.09.2026 auf 33.50 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 52.27 Prozent.

Insgesamt war Banque Cantonale de Geneve zuletzt 2.36 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch