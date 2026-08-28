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Banque Cantonale de Geneve Aktie 148589935 / CH1485899350

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Banque Cantonale de Geneve-Investition im Blick 28.08.2026 10:02:25

SPI-Papier Banque Cantonale de Geneve-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Banque Cantonale de Geneve-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Banque Cantonale de Geneve-Investment gewesen.

Banque Cantonale de Geneve
31.67 CHF 0.78%
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Am 28.08.2025 wurden Banque Cantonale de Geneve-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 24.10 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 4.149 Banque Cantonale de Geneve-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 131.12 CHF, da sich der Wert eines Banque Cantonale de Geneve-Papiers am 27.08.2026 auf 31.60 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 31.12 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Banque Cantonale de Geneve belief sich jüngst auf 2.25 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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