SPI-Papier Banque Cantonale de Geneve-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Banque Cantonale de Geneve-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurde das Banque Cantonale de Geneve-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Banque Cantonale de Geneve-Papier bei 22.50 CHF. Hätte ein Anleger 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Banque Cantonale de Geneve-Aktie investiert, befänden sich nun 444.444 Banque Cantonale de Geneve-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.10.2026 gerechnet (33.10 CHF), wäre die Investition nun 14’711.11 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 47.11 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Banque Cantonale de Geneve belief sich zuletzt auf 2.37 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch