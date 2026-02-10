SPI-Papier Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Anteilen an der Börse Wien ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 18.75 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 533.333 Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie auf 17.50 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’333.33 EUR wert. Die Abnahme von 10’000 EUR zu 9’333.33 EUR entspricht einer negativen Performance von 6.67 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) belief sich zuletzt auf 578.82 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch