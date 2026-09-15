SPI-Papier Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie betrug an diesem Tag 39.98 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie investiert, befänden sich nun 2.501 Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 70.04 EUR, da sich der Wert eines Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Papiers am 14.09.2026 auf 28.00 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 29.96 Prozent abgenommen.

Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 978.83 Mio. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch