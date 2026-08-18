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Bajaj Mobility Aktie 41860974 / AT0000KTMI02

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Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Anlage unter der Lupe 18.08.2026 10:02:13

SPI-Papier Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) von vor 10 Jahren verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Einstiegs gewesen.

Bajaj Mobility
30.31 CHF -9.69%
Kaufen Verkaufen

Am 18.08.2016 wurde das Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Papier an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Anteile betrug an diesem Tag 38.00 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 263.158 Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 17.08.2026 auf 35.20 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’263.16 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 7.37 Prozent verringert.

Der Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Wert an der Börse wurde auf 1.27 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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