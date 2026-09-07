SPI-Papier BACHEM-Aktie: So viel hätte eine Investition in BACHEM von vor 5 Jahren gekostet

Am 07.09.2021 wurde das BACHEM-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 136.00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 73.529 BACHEM-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 04.09.2026 auf 77.10 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5’669.12 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 43.31 Prozent eingebüsst.

Die Marktkapitalisierung von BACHEM belief sich zuletzt auf 5.78 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch