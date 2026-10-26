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26.10.2026 10:02:25
SPI-Papier BACHEM-Aktie: So viel hätte eine Investition in BACHEM von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen BACHEM-Investment gewesen.
Vor 3 Jahren wurde das BACHEM-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des BACHEM-Papiers betrug an diesem Tag 62.65 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das BACHEM-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.596 BACHEM-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der BACHEM-Aktie auf 82.85 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 132.24 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 32.24 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von BACHEM belief sich zuletzt auf 6.21 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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