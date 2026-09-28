SPI-Papier BACHEM-Aktie: So viel hätte eine Investition in BACHEM von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurde das BACHEM-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 67.80 CHF wert. Bei einem Investment von 10’000 CHF in das BACHEM-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 147.493 BACHEM-Anteilen. Die gehaltenen BACHEM-Papiere wären am 25.09.2026 11’991.15 CHF wert, da der Schlussstand 81.30 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 19.91 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von BACHEM belief sich zuletzt auf 6.09 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch